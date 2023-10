Kuidas hoida Eesti unikaalsust?

Lihtsustatud kultuuripärandi jaotus

Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti juhataja Hillar Sein jagab kultuuripärandi kaheks. „Kõik inimtekkeline kuulub kultuuripärandi alla. Laialt võttes saab selle jagada kaheks: aineliseks ja vaimseks. Aineline on see, mida saab katsuda, ja vaimne see, mida saab edasi anda ja mida antaksegi põlvest põlve edasi. See on muidugi väga lihtsustatud jaotus,“ selgitab ta.

Kas eesti keel on hääbumas?

Vaimse kultuuripärandi poole pealt tunneb Sein muret eesti keele pärast. „On väga palju noori, kes on teinud valiku rääkida omavahel inglise keeles. Samuti on suur hulk noori, kelle eestikeelne sõnavara on jäänud väikeseks. Väikese riigi püsimine sõltub ka sellest, et meil on omakeelne teadussõnavara, omakeelne teater ja muidugi omakeelne haridus.“ Siiski ei tunne kõik eesti keele pärast muret. Näiteks 40 aastat eesti keele õpetaja olnud ja praegu Tallinna Saksa gümnaasiumis töötav Anu Kušvid usub, et keel on elusorganism, mis areneb ning võtab teistest keeltest pidevalt ka sõnu üle. „Meie algkeeles oli vaid alla kümne sõna. Vaevalt et me oleme söögilauas pahased, et sõna „taldrik“ meile rootsi keelest koos hea Rootsi ajaga tuli jne. Kindlasti me ikka „laigime“ sotsiaalmeedias pilte, mitte „ei aseta pöidlamärki oma sõprade päevapiltide alla“,“ kommenteerib ta ja lisab, et koolilapsed on üsna isamaalised. „See tuleb välja eesti keele ja kirjanduse tundides, kus avaldatakse siiralt oma mõtteid. Jah, inglisekeelsed väljendid on paljudel omavahel suheldes huulil ja sotsiaalmeedia keelekasutuses, kuid tekstiloomes peetakse ikka meie kirjakeelest lugu.“