PIILU TULEVIKU TALLINNA! Kas sellises pealinnas soovid tulevikus elada?

Saadi on isegi olnud eluetapis, kus pole tajunud vastutust oma tervise eest. „Oli aeg, kui ma ei teadvustanud endale üldse, et need teemad on olulised.“ Ta ei teinud üle kolme aasta trenni ega pööranud rõhku toitumisele. „Nüüd ma saan aru, et vastutus minu tervise eest lasub eelkõige mul endal. Ma ei saa veel öelda, et olen tervislikkusega väga eeskujulik. Mõnikord jäävad mul lõunad vahele ja tööstressi on palju, mis loomulikult mõjutab ju ka vaimset tervist, aga kõik saab alguse teadvustamisest. Sellest hetkest, kui oled teadlik, saad hakata paremuse poole liikuma.“ Trenn on tema elus igapäevaselt, samuti pöörab ta tähelepanu sellele, mida sööb. Praegu on ta veel see, kes käib tööl autoga, kuid usub, et see on peagi muutumas. „Kui ühel hetkel on ratastumiseks Tallinnas ideaalsed tingimused valmis, ei välista ma võimalust käia tööl hoopis rattaga. Elan Tallinnast väljas ja täiesti kujutan ette, kuidas jätan auto Peetris parklasse ja liigun mööda Tartu maantee rattateed tööle.“ Ja just nimelt rattaga, mitte elektritõuksiga. „Sellega ei saavuta tervisele täielikku positiivset efekti, sest füüsilist koormust pole. Samas, värske õhu käes viibimine on ka kasulik.“