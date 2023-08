Millist muutust on rohepöördega seoses kõige enam vaja?

Inimene on omakasupüüdlik. Elan ka ise keskkonnasäästlikult, sest see on mulle hea ja kasulik. Hoian nii oma tervist, rahakotti kui ka aega. On oluline aru saada, et inimene on looduse osa. Kui teeme keskkonnatarku valikuid, on need kasulikud ka meile endile. Näiteks, kui pesen pesu ohtlikest ainest vaba pesuainega, siis lisaks keskkonnatervisele on see parem ka minu ja minu laste tervisele. See on kohene kasu. Pikem kasu on see, et kui ohtlikud ained loodusesse ei jõua, saan rahulikult meres ujumas käia, ilma et peaks mingi bakteri pärast muretsema. Või näiteks ilutulestik – ma ei kasuta seda, sest see hirmutab minu koduloomi, metsloomi, minu lapsi ja pärast hingame paksu tossu sisse, kus on ohtlikke ühendeid nii palju, et ei taha sellele mõeldagi. Lisaks on rahaga ka targemat teha. Kui võimalik, ostlen pakendivabalt, sest nii tekib mu koju vähem prügi, ma ei pea muretsema plastpakendites sisalduvate ohtlike ainete pärast ja pakendivaba toote kilohind on pea alati soodsam. Keskkonnahoidlikult elamine on tavaline talupojatarkus. See ei tohiks olla trend, vaid see peabki olema normaalsus. See peab olema normaalsus meie igapäevastes valikutes, aga ka seadusloomes, regulatsioonides. Tegelikult on ju naljakas, et meil on vaja endale ja teistele põhjendada, miks keskkonnasäästlikult elada on hea ning õige. Ja et Riigikogu saalis peab tegema lobitööd selle jaoks, et metsad alles jääksid või et neid ei raiutaks lindude pesitsusajal. Mitte keegi ei tohiks teha mitte ühtegi otsust, ilma et esikohale ei oleks seatud keskkond. Inimene on keskkonna osa.