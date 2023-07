Tallinn aastal 2035: uued võimalused ja paremad ühendused

Killar usub, et enesekriitilisus on meile sisse kodeeritud ja seetõttu saab kõike teha palju rohkem ning palju paremini. „Peame panustama meie inimeste arengusse tervikuna, alates elukestvast õppest kuni vaimse terviseni. Teiseks tuleb meie keskkonda kujundada rohkem suunas, mis vähendab vastandumist, seda nii infrastruktuuri kui ka teenuste arendamisel. Näiteks saavad sõbralikult koos toimida nii jalakäija, kergliikleja, ühistransport kui ka autojuht. Inimesele vajalike teenuste arendamisel tuleks lähtuda võimalusest, et sõltumata elukohast on kõigile kättesaadavad kvaliteetsed avalikud ja erateenused. Kolmandaks tuleb meil globaalses vaates teha kõike seda koostöös riigisiseste ja ka teiste meie regioonis tegutsevate riikide ning linnadega, mis jagavad meiega samu väärtusi ja tulevikuunistusi.“

Mul on mõlemas linnas inimeste võrgustik, kes mind inspireerivad. Näiteks on mul alati võimalus tagasi Helsingisse kolida. Teadmine, et saan igas riigis hakkama, annab turvatunde.

Arvan, et keskkonnamuutus ja mugavustsoonist väljumine on oluline. Ennast Soomega sidudes õppisin juurde veel ühe keele, leidsin endale uued sõbrad ja tuttavad, kellel käin siiani külas.

Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse direktori Kalle Killari sõnul pole me ka praegu seatud eesmärkidest liiga kaugel. „Tähtis on aeg-ajalt alustada enda kiitmisega – kohtudes sageli erinevate inimestega üle maailma, saan öelda, et Tallinn on juba täna maailmalinn, mida imetletakse heade e-teenuste pärast, mis teevad nii inimese kui ka ettevõtja elu ja tegutsemise imelihtsaks,“ ütleb ta. Killar lisab, et Eesti pealinna tullakse rohelise ja puhta keskkonna pärast ning siit minnakse ära imetlusega, kui nüüdisaegne ja põnev on meie linnaruum ning kui kiirelt see areneb. „Tallinn on ideaalne kasvulava kohalikele ettevõtetele ja see meelitab siia rahvusvahelisi ettevõtteid oma tooteid ning teenuseid katsetama. See kõik saab toimuda heas koostöös kujundamaks linnaruumi ja ettevõtluskeskkonda, mis seda võimaldab, ning luues tulemustele orienteeritud koostöösuhteid ülikoolide, ettevõtete, riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel.“

Juba kümne aasta pärast saab Tallinnast linn, mis paistab silma oma uuendusmeelsuse poolest ja on atraktiivseks kohaks nii tipptegijatele kui ka investoritele üle maailma. Vähemalt 30% tallinlastest tegeleb elukestva õppega, suutes kohaneda ja omades mitmeid erioskusi. Aga mitte ainult! Tallinnast on kujunemas Põhja-Euroopa targa ja rohelise majanduse süda, kus on suurepärane elukeskkond ning kiired ja mugavad ühendused nii regiooni sees kui ka muu maailmaga. Tuleviku-Tallinn on maailmale valla ja moodustab koos Helsingiga omamoodi kaksikpealinna. Linnaelule lisavad värvi nii ambitsioonikad iduettevõtjad kui ka maailmatasemel loomeinimesed, meil rakendatakse uusi tehnoloogiaid ja ärimudeleid. Kõlab ju suurepäraselt!

Tallinna-Helsingi kaksikpealinnaga seoses on Killaril märksa suuremad plaanid. „Arengustrateegias seda selliselt kirjeldatud veel pole, aga kaksikpealinna võiks lähikümnendi ühenduste vaates laiendada kolmikpealinnaks – Tallinn, Helsingi ja Riia. Juba täna on ühendused head ja RailBalticu perspektiiv muudab meie regiooni inimeste ning ettevõtete tegutsemist aina rohkem integreeritumaks, mis omakorda tähendab tänasest veelgi rohkem läbipõimunuid ühiskondi.“ See omakorda esitab tema sõnul väljakutse pealinnadele, et selleks tulevikutrendiks valmis olla nii oma teenuste kui ka infrastruktuuriga. „Seda toetab koostöösuhete tihendamine mitte ainult ettevõtete, vaid ka avaliku sektori asutuste vahel, ühised riikideülesed e-teenused ja andmete vahetus tagamaks elanike ning ettevõtjate hea toimetulek. Samuti ühised katsetamisruumid meelitamaks ettevõtjaid oma tooteid erinevates pealinnades ühiselt testima, läbimõeldud ja piirkonna konkurentsivõimet tervikuna parandavad ühendused globaalselt,“ kommenteerib Killar.

Mis on meie saladus?

„Kui meid külastavad välisdelegatsioonid, küsivad nad sageli, et mis on meie saladus,“ kommenteerib haridusameti juhataja Kaarel Rundu. „Ilmselt peavad nad siinkohal silmas näiteks meie PISA-testide häid tulemusi ja ka seda, et meile meeldib õppida. Usun, et meie religioon ongi haridus – see ongi meie saladus.“

Ka elukestva õppe arendamine ja propageerimine on arengustrateegias sees ning eesmärk, et aastaks 2035 tegeleb tallinlastest vähemalt 30% elukestva õppega, on saavutatav.