Mida kogukond sulle anda võib?

Avatud süda

Lisaks välismaalaste kogukonnale kuulub Leonardo veel ka Ülemiste City ärilinnaku kogukonda. „Mulle väga meeldib siin. See on suurepärane, et linna arendaja on võtnud sihiks mitte ainult ehitada hooneid, vaid tõesti tekitada ka kogukonnatunnet. Siin on palju ühistegevuste kohti ja üritusi, kus inimesed saavad omavahel suhelda, ning ka igapäevaselt siin tööd tehes on kogukonnatunne täiesti olemas.“ Leonardo usub, et kogukonnatunne saab eelkõige alguse inimesest endast. „Tuleb avatud südamega ringi käia,“ soovitab ta.

Suhtlus- ja tugivõrgustik

Ka Maria Derlõš, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuht rõhutab kogukondade olulisust. „Kogukonna mõttes ehk koosloomes ja -tegevuses ongi jõud. Kogukonnast leiad kaasmõtlejaid, sõpru ja tuge. See on su tugivõrgustik. Tänu kogukonnale saavad inimesed ühiskonnast rohkem osa. Kindlasti on kogukond su suhtlusvõrgustik, kellega on tore läbi käia, ja kui on raske, leiad just neilt tuge,“ ütleb ta.

Maria on olnud pikalt osaline kogukonnaaedade idee edendamises ja nende rajamises. Praeguseks on Tallinnas kokku 33 kogukonnaaeda. „Linn toetab nende loomist, kuid kogukond ise loob neid,“ ütleb ta ja lisab, et sellisest ettevõtmisest võidavad nii inimesed, linn kui ka loodus. „Kuna kogukonnaaias kasvatatakse mitmesuguseid taimi, suurendab see liigilist mitmekesisust linnas. Need loovad toidulauda tolmendajatele ning väiksematele loomadele ja lindudele. Selle kaudu me ka mitmekesistame linnaruumi,“ ütleb Maria. Kõige enam on aga võita inimesel. „Kogukonnaaedade kaudu suurendame sotsiaalseid sidemeid. See on viis, mis toob inimesed kokku ja paneb omavahel suhtlema,“ toob ta välja ühe, kuid üldse mitte ainukese põhjuse. Lisaks annab see inimestele võimaluse tegeleda sellega, mis neile huvi pakub. „Väga sageli satuvad kogukonnaaedadesse inimesed, kellel kunagi on olnud maakodu või lapsepõlvemälestus seoses aedadega.“ Maria sõnul on kogukonnaaiad väga edukalt aidanud uusi sidemeid luua just pensionäridel ja välismaalastel. „Eakad saavad omavahel suhelda, aga suhtlevad ka noorematega. Meil on aias palju erinevaid rahvusi, eesti ja vene on peamised keelerühmad, aga on ka välismaalasi, kelle jaoks on kogukonnaaed hea viis tutvuste loomiseks kohalikega, kellega muidu ei puutuks kokku või ei julgeks rääkima hakata.“