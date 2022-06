Mart Võrklaev: Hea Keskerakond, kui on soovi lapsi aidata, siis võtame aja maha ja arutame eelnõu

“Me jätkuvalt palume koalitsioonipartnerilt aega selle eelnõu sisuliseks arutamiseks,” ütles Võrklaev ning lisas, et perehüvitiste eelnõu on praegusel kujul vigane ja pole rakendatav. Võrklaev tõdes, et pärast lastekaitse liidu arvamust seaduseelnõu kohta on selge, et poolteist päeva muudatusettepanekute tegemiseks ei ole piisav sisu aruteluks. “Hea Keskerakond, on soov aidata hinnatõusuga kõige rohkem hädas lapsi ja peresid, siis võtame aja maha ja arutame seda. Teeme sihtrühmadega koostöös vajalikud muudatused,” ütles Võrklaev. Ta lisas, et Reformierakonnale on oluline arutada peretoetuste tõusu koos riigi teiste kuludega, et lastele pakutavad teenused nagu tervishoid või haridus ei kannataks.

Lastekaitse liit kirjutas eile, et eelnõu vajab täiendavat analüüsi ning põhjalikku hinnangut muudatuste mõjule. "Käesoleva seaduse puhul mõjuanalüüs puudub, nagu ka rakendussätted," juhib lastekaitseliit tähelepanu. Nende sõnul räägib kiirustamisest eelnõu koostamisel ka asjaolu, et vahetult enne ei toimunud temaatilisi kohtumisi ega huvigruppide kaasamist. "Nii perepoliitika kui ka muude poliitikate kujundamisel on väga oluline teha teaduspõhiselt õigeid ja kompleksseid samme, kuna neil on pikaajaline mõju," leidis organisatsioon.

Võrklaev märkis, et on homsest plaanist rääkinud ka peaminister Kaja Kallasega. “Kuna nüüd on pall parlamendi käes, siis ei saa valitsus enam palju teha.”

Eesti Päevaleht kirjutas , et kuigi Keskerakonnal ei ole enam võimalik eelnõust taganeda, on patiseisu lõpetamiseks siiski võimalusi. Reformierakond saaks esitada eelnõu kohta mingi olulise muudatusettepaneku, mis läheks keskerakondlaste häältega läbi, nii et nad saaksid võimaluse kirjutada sügisel oma huvisid silmas pidades eelarvesse midagi samas mahus.