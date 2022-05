Lastekaitse liit on lastetoetuste eelnõu suhtes kriitiline: mõjuanalüüsi pole, ebavõrdsus suureneks

Lastekaitse liit leiab, et lasterikaste perede lastele suurema toetuse määramine ühe lapse kohta võib suurendada ebavõrdsust. Viidatakse ÜRO lapse õiguste konventsioonile, mille kohaselt on laste õigused hoolimata erinevustest ühesugused. "Kõigil lastel on õigus võrdsele kohtlemisele. Seega ei ole õige eelistada ühte gruppi teisele," seisab liidu poolt riigikogule saadetud arvamuses, milles märgitakse, et praeguse, 60-eurose lastetoetuse tõusu 100 euroni toetatakse.