ERISAADE | Jaanus Karilaid kritiseerib Reformierakonna hoiakuid: me ei lepi suhtumisega, et raha ei ole

"Kindlasti ei tulnud me selle algatusega välja juhuslikult. Oli fraktsioonis tõsiseid arutelusid. Me ei lähe avalikkust narrima, et tuleme välja poliitilise mõttega ja siis ütleme, et teate, asjaolud on muutunud, jätame kogu asja sahtlisse," räägib ta. "Meie soovime tegutseda kohe, partner aga ütleb, et ootame," märgib ta ja lisab, et nad ootavad, mis ettepanekuid eelnõu võimaliku muutmise puhul siis Reformierakond teeb. Hetkel neid tema sõnutsi pole. Karilaiu meelest pole Keskerakond kujunenud valitsuskriisi taga. "Me pole rääkinud, et sooviks koalitsioonist lahkuda ja midagi uut teha," ütleb ta ja viitab taaskord, et Reformierakond peaks lihtsalt eelnõu toetamisega liituma.