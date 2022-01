Taavi Aas: kui Kaja Kallas meie ettepanekutega ei nõustu, peab Keskerakond otsustama, mida edasi teha

Keskerakonna ladvik eesotsas parteijuhi Jüri Ratasega kogunes eile õhtul omavahelisteks aruteludeks Haapsalus Fra Mare Thalasso spaas, kus Delfil õnnestus neid tabada, uurimaks valitsuses energiakriisi teemal tekkinud erimeelsuste ja pingete kohta.

Teiste seas oli nõus olukorda kommenteerima energiakriisi lahendamise eest vastutav majandusminister Aas. Viimase sõnul ootab Keskerakond valitsuspartnerilt oma ettepanekutele tagasisidet hoolimata sellest, et peaminister Kallas on andnud juba avalikult mõista, et neid valitsuses ei arutata.

"Ultimaatum see ei ole, aga kui me mõtleme neile kiiretele meetmetele, siis nende rakendamise juures ei ole meil põhjust ega aega oodata," märkis Aas. "Selle juures saab määravaks see, kui kiiresti ja efektiivselt suudetakse otsustada."

Küsimusele, kas tema tunneb, et Keskerakond saab selles koalitsioonis jätkata, vastas Aas: "Ma arvan, et juhul kui valitsuspartner meie ettepanekutele reageerib ja teeb seda tõesti sisuliselt."

"Aga kui vastus [ettepanekutele] on negatiivne, siis ma arvan, et Keskerakonna fraktsioon, kes need ettepanekud on teinud, peab kogunema ja otsustama, mida [edasi] teha," tunnistas minister.

Aasa arvates uut koalitsiooni veel ei sepistata.

"Ühtegi koalitsiooni ei saa teha enne, kui eelmine on lõppenud, nii et selles suhtes ma arvan, et me kindlasti ei võta ette selliseid samme, vormimaks midagi uut enne, kui tõesti ei ole olukord, et ei ole võimalik edasi minna," kommenteeris ta. "Aga tänast dünaamikat vaadates ma arvan, et on võimalik edasi minna."

Valitsuses valitsevaid pingeid kommenteerides rääkis Aas ka sellest, mida teeks tema peaministrina sellises olukorras teisiti. "Ma arvan, et ma mõistaks seda, et mingites olukordades oleks tulnud reageerida kuidagi teistmoodi. Ma püüaks selgeks teha, miks on see nii läinud ja teha sellest ka oma järeldused," märkis minister. "Ma vaataks, mida ma ise peaks teistmoodi tegema."