Valitsus Keskerakonna energiahüvitise ettepanekuid arutama ei hakka

"Neid [Keskerakonna ettepanekuid] me arutama ei hakka, sest seda päevakorras pole. Detsembri lõpus leppisime kokku meetmed. Kohalikud omavalitsused, kes inimeste taotlusi vastu võtavad, osadest neist tuleb teadmine, et menetlus kulgeb kenasti ja kõik tööriistad on taotlemiseks loodud."

Kallas väitis ka, et talle kirjutavad inimesed, et internetist on toetust lihtne taotleda, kuigi ajakirjandusest jääb mulje, et see olevat keeruline.