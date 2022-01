VIDEO | Jüri Ratas lükkab ümber Kaja Kallase väite: ma helistasin talle, ta teadis meie seisukohti

Jüri Ratas teatas täna ERRi vahendusel koalitsioonipartnerile, et aega lahendusteks jääb iga tunniga vähemaks. Küsimusele, kas sellega esitas ta Kaja Kallasele ultimaatumi, jättis Ratas vastamata, öeldes Delfile, et "see oli toetus Eesti inimestele ja ettevõtetele".

Valitsuse tervisest rääkides, märkis Keskerakonna esimees, et "on mõõnad ja on paremad päevad", ent ei osanud kümnepalliskaalal sellele hinnangut anda. "Ma loodan, et me suudame leida lahenduse, et toetada meie inimesi ja ettevõtteid," sõnas Ratas.

Miks aga tuli Keskerakond oma ettepanekutega ajakirjanduses välja üle Kallase pea? "Enne seda, kui see jõudis meediasse, helistasin ma talle," väitis Ratas. "Ma helistan talle enne seda. Ta loomulikult teadis Keskerakonna fraktsiooni seisukohti."

Ratas tunnistas, et vaja on kompromissi.

"Aga ma arvan, et need meetmed (energiašoki leevendamiseks -toim) peaksid olema universaalsed ja nullbürokraatiaga, et keegi ei peaks hakkama oma pabereid esitama. See lahendus peaks olema kiire, sest ettevõtted vajavad kindlust homse ees ja inimesed kohati isegi tänase ees," rääkis Ratas.

Küsimusele, kas Keskerakond tahab selles koalitsioonis jätkata, vastas Ratas: "Me tahame leida lahendust selles koalitsioonis ja ma loodan, et me leiame lahenduse selles koalitsioonis."