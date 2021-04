Biden helistas esimest korda pärast ametisse astumist Ukraina presidendile Zelenskile, et kinnitada oma poolehoidu

Miks on see kõne märgiline? Olgugi, et Joe Biden on USA president olnud juba mitu kuud, pole ta seni Zelenskiga otse suhelnud, kuigi Ukraina on läänest abi ja toetust otsinud konfliktis Venemaaga. Ukraina diplomaadid ja ametnikud on selle kõne toimumiseks tööd teinud nädalaid.