Kreml: Venemaal on õigus vägesid oma äranägemise järgi Ukraina piirile paigutada

Venemaal on õigus vägesid oma territooriumi piires oma äranägemise järgi ümber paigutada ja see ei kujuta endast teistele riikidele ohtu, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov vastuseks Ukraina ajakirjanikule, kes küsis, millega on seotud Vene vägede paigutamine Ukraina piirile.