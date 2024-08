VIDEO, BLOGI ja FOTOD | Madison: vahel on poliitikas olukordi, kus tuleb erakonda vahetada maailmavaate pärast

Nimelt käis Madison mineva nädala laupäeval läbi Keskerakonna suvepäevadelt, pidas seal kõne ja vestles erakonnaliikmetega. Delfi kirjutas juba siis, et Madisoni suhted Keskerakonnaga on üpris soojad, vaadates seda, mismoodi europarlamendi saadik suvepäevaliste poolt vastu võeti.

Samuti on Delfi varem kirjutanud, kuidas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Madison käisid paar nädalat tagasi koos poliitmaastikul toimuvat arutamas. 14. augustil tegid nad ka koos ühisavalduse, kus kutsusid üles opositsiooni kokku koonduma. Kõlvart on aga öelnud, et Madisoni Keskerakonda astumine on ebatõenäoline, kuna nende erakonnal pole talle head positsiooni pakkuda.