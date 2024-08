FOTOD | Suhted soojenevad? Jaak Madison väisas Keskerakonna suvepäevi

Keskerakonna avalike suhete juhi Andres Kalviku sõnul on Madisoni suhted Keskerakonnaga üpris soojad, vaadates seda, mismoodi europarlamendi saadik suvepäevaliste poolt vastu võeti. „Seda kinnitasid ka korduvad aplausid ja tema vestlused peale kõnet. Tundub, et Keskerakond on ta väga hästi vastu võtnud,“ lausus ta.