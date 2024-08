TAGATUBA | Tohoo tonti, Jaak Madisonist saab keskerakondlane! Aga mis siis? See on loogiline

„Kui on must, näita ust!“ Martin Helme (EKRE) 2013. aasta sõnavõtt tõi mõistetavalt kaasa palju pahameelt, aga ka uut kuulsust Helmele. Veel tärkav ja ebakindel EKRE sai sellistest etteastetest elujõudu, mida kasutati mõni aasta hiljem ära, et esimest korda riigikokku pääseda. Kui partei veel parlamendis polnud, ei võetud Rahvaliidu juriidilise keha üle võtnuid sugugi alati tõsiselt. Väiksemapoolse toetusega erakonda polnud põhjust parlamendiparteidega samadesse debattidesse kutsuda.