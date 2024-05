Läänemets võitleb kärpekääridega: peaminister esitab valeväiteid, meil ei ole preemiafondi, kust priisata!

Kaja Kallas sõnas neljapäeval, et üks tänavuste eelarvekärbete peamisi vaidluskohti on siseministeerium, kus võiks tänavu nelja miljoni ulatuses preemiaid maksmata jätta.

„Mis on oluline, on see, et siseministeerium maksis preemiateks eelmisel aastal - ja siin pole päästjad-politseinikud - üle nelja miljoni euro. Ja kui nad sellel aastal seda preemiat ei maksa, me võtaksime ära selle preemiaraha neli miljonit, siis tegelikult sisejulgeolek sellest ei kannata,“ ütles reformierakondlasest peaminister Kallas pärast valitsuse pressikonverentsi Delfile.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) sõnas täna Delfile, et peaminister on ekslikult valeväiteid levitanud. „Ei ole olemas mingit preemiafondi, mille me saaks ära kaotada,“ rõhutas ta. Läänemetsa sõnul seletatakse praegu usinalt Kallasele ka seda, et kui inimestele makstakse ületundide eest, siis see raha tuleb olemasolevast palgafondist.

Läänemetsa sõnul on politseil praegu palgafondist puudu umbes 12 miljonit eurot. „Selle katavad ära haiguspäevad ja see, et ületundide eest saab vabu päevi, mitte lisatasu,“ rääkis minister ja lisas, et siseministeeriumis tehti sel aastal sisemisi kärpeid, et vältida politseinike koondamist.

„Mul on väga kahju, et nii halvasti öeldud sõnad on ringlema hakanud,“ nentis Läänemets. „Nagu meil oleks mingi preemiafond, mida priiskame. Praegu on peaministri ja rahandusministri otsene nõudmine, et peame riigi julgeolekut vähendama.“

Kus siis kärpekohtade kompromisse teha? „Miks te ei küsi Reformierakonna käest, et miks te pole nõus kompromissile minema ja kaitseministeeriumist kärpima?“ uuris Läänemets vastu. Ta meenutas, et sotsid polnud juba koalitsioonikõneluste ajal nn ülevälja kärbetega nõus. „Ütlesime juba siis, et ei taha kärpida riigikaitse ega julgeoleku valdkonnast,“ toonitas Läänemets.

Ministeeriumid peavad püksirihma pingutama