VIDEO | Kallas siseministeeriumi kärpest: kui võtaksime preemiad ära, siis sisejulgeolek sellest tegelikult ei kannataks

Kallas lisas, et see tähendab, et riigikogu peab tegema lisaistungeid, viidates sellele, et kokkuleppe – kui see ükskord sünnib – peab kinnitama veel ka riigikogu. Kallas sõnas, et siseministeeriumi kärbe on üks põhilisi vaidluskohti. Ta märkis, et siseminister Lauri Läänemetsa tänasel istungil ka ei osalenud, seetõttu ei saanud seda ka arutada.