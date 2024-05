VIDEO | Võrklaev avab kaarte: ministeeriumeid ootab ees hiigelkärbe. Ühe suure erandiga

Paari nädala jooksul on korduvalt timmitud nn kärpetabelit, mille koostas rahandusministeerium eesotsas Mart Võrklaevaga (Reformierakond). On otsitud eri kompromissikohti, aga valutuid lahendusi pole. Delfile teadaolevalt on tänaseks valmis nn lõpptabel. Iseasi, kas Võrklaeva nüüdne visioon koalitsioonipartneritele istub.