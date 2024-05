Enamik eurokandidaate ütleb Rail Balticu lõpuni ehitamisele „jah“. EKRE ja Rohelised on teist meelt

Tallinnast Varssavini kulgeva Rail Balticu ehitus on juba alanud, kuid nagu paljud on hoiatanud, kujuneb selle ehitus pikemaks ja kulukamaks. Samal ajal on Euroopa Liidu rahaline seis väga pingeline. Nagu oleme eelmistes valimismootori kokkuvõtetes kirjutanud, on nii koroonaga seotud tervisekriis kui ka vajadus Euroopa Liidu kaitsevõimet tugevdada seisu veelgi raskemaks muutnud.