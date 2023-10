Vaade Eesti mätta otsast: Lähis-Ida kriis on Ukrainale jaguvat tähelepanu üksjagu vähendanud. Tänane päev paneb ülemkogu proovile ja näitab, kas suudetakse korraga kahe suurkriisiga tegeleda. Teine halb uudis on, et võimule on saanud isik, keda peaminister Kaja Kallas nimetas täna hommikul Eesti ajakirjanikele ülevaadet andes „Viktor Orbáni uueks sõbraks“ – venemeelne slovakk Robert Fico.