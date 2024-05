Vene sõjamasinal on hääled sees, ent lääne kaitsetööstus lohistab jalgu. Pärast Venemaa lauspealetungi algust on Euroopa Liidus kaitsetööstuse käimatõmbamisest palju räägitud, ent eurovalimisteks pole veel kõige tähtsamaid otsuseid langetatud.

Euroopa Komisjon tutvustas täna Euroopa kaitsetööstuse strateegiat, mis peaks aitama seda probleemi leevendada. Selle hind: 100 miljardit eurot. Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm on öelnud, et see on alustuseks hea, aga konkurentsivõimelise kaitsetööstuse loomiseks ja Ukraina sõja võitmiseks oleks vaja viis-kuus korda rohkem raha.