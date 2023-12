DELFI BRÜSSELIS | Kaja Kallas Orbáni äraveenmisest: ma ei hakka ütlema, kuidas vorsti tehakse

Kuidas juhtus? „Ajaloolastele saab olema huvitav, kuidas see tehtud sai. Sellest ma täna ei räägi,“ ütles peaminister Kaja Kallas otsuse kohta alustada Ukraina ja Moldovaga Euroopa Liidu liitumisläbirääkimisi. Ungari peaministri Viktor Orbáni veenmise au kuulub Saksamaa liidukantslerile Olaf Scholzile. „Kuidas see juhtus, kirjeldan oma memuaarides, mitte täna. On huvitav näha, kuidas vorsti tehakse,“ ütles Eesti peaminister.