Peaminister Kaja Kallase sõnul sai vaielda kõvasti. Euroopa Ülemkogu eel oli nii Kallase kui ka teiste meeleolu pessimistlik ning pigem prognoositi, et Ukrainale öeldakse ära. „Meie jaoks on tähtis, et see otsus sai tehtud,“ ütles peaminister Kaja Kallas.