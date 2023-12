DELFI BRÜSSELIS | Kinnitage turvavöö! Dramaatilisel Euroopa Ülemkogul otsustatakse Ukraina saatus

Üks kuulujutt käib mööda europealinna. Kuigi Euroopa Ülemkogu kogunemine peaks lõppema homme, on Ungari delegatsioon broneerinud hotellitoad kuni esmaspäevani. See tähendab, et nad juba arvestavad sellega, et tulikuumad arutelud venivad plaanitust palju pikemaks. Nii vähemalt räägitakse. Mõni siin arvab, et sellise jutu levitamine on survetaktika osa. Pole selge, miks just Ungari pikemale reisiplaanile tähelepanu juhitakse. Venimise võimalus on juba päevi õhus olnud ja Delfile teadaolevalt on ka peaminister Kaja Kallasel hotell nädalavahetusekski broneeritud. „Kõik on mentaalselt valmis siin kaua olema,“ tunnistas valitsusjuht.