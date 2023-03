VIDEO | Kaja Kallas: mina loomulikult näeksin Liina Kersnat valitsuses

Kõnelustel osales ka endine haridusminister Liina Kersna (Reformierakond), kes möödunud aastal küsimusi tekitanud kiirtestide hankemenetluse tõttu tagasi astus. Detsembris teatas prokuratuur , et ei tuvastanud hankemenetluses kuritegu. Delfi uuris peaminister Kaja Kallaselt, kas põhimõtteliselt võiks Liina Kersna järgmisesse valitsusse kuuluda.

„Liina Kersnaga ministrina olen mina olnud väga rahul, nii et mina loomulikult näeksin teda valitsuses,“ sõnas Kallas, lisades samas kohe, et ministriportfelle jagatakse koalitsioonikõneluste lõpus ning Reformierakonna pink on pikk.