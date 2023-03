Taas haridus- ja teadusministriks? Liina Kersnale on tee suureks tagasitulekuks valla

Mullu suvel ministriametist tagasi astunud poliitik oli Reformierakonnas haridusteema programmipeatüki koostaja. See võib olla märk sellest, et kui oravad peaksid taas haridus- ja teadusministri portfelli saama, läheb see taas Kersnale, kes vabanes enne valimisi koroonatestide hankega seotud kriminaal- ja väärteomenetlustest.