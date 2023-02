GRAAFIKUD | EKRE võimule naasmise tõenäosus kasvas. Kaja Kallase positsioon on halvenenud

Täna avaldasid oma arvamust võimaliku EKRE-t sisaldava koalitsiooni kohta ka Keskerakonna ja Isamaa esimehed. Jüri Ratas on avatud kõigile variantidele : „Keskerakond on valmis koostööks kõigiga, keda riigikokku valitakse. Loomulikult on meie jaoks olulised meie põhisõnumid ja meie lubadused, mis on seotud eeskätt tervishoiuga, inimeste toimetulekuga, erakorralise pensionitõusuga ja regionaalpoliitikaga.“ Ratas ei näinud samas mingit probleemi ka koostöös Kaja Kallase juhitava Reformierakonnaga. Just selle võimaliku võimuliidu 55 kohta tõenäosus on praegu suurim.

Helir-Valdor Seeder Isamaast ei välistanud otsesõnu ühtegi partnerit ning sõnas, et lähtutakse valimisõhtu järel tekkivast matemaatikast 101 riigikogu koha piires. Tema oli võrreldes Ratasega nüansseeritum ning kritiseeris nii EKRE-t kui ka Keskerakonda: „Kordan seda, mida olen varem öelnud. Meil on raske teha koostööd nende erakondadega, kes räägivad venekeelsele elanikkonnale üht juttu ja eestikeelsele teist juttu.“ Ta ütles, et peab silmas nii Keskerakonda, EKRE-t kui ka sotsiaaldemokraate. Kas see tähendab, et Isamaale on kõige meelepärasem parempoolne koalitsioon koos Reformierakonna ja Eesti 200-ga (55 mandaadi saavutamise tõenäosuselt teisel kohal – toim.)? Seeder: „Mina ei joonista enne valimisi ühtegi koalitsiooni. Lähtume sellest, milline on rahva mandaat.“