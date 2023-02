GRAAFIKUD | Koalitsioonivariantide TOP 5: kõige rohkem riigikogu kohti oleks „vanadel sõpradel“

Edetabeli järjestuse aluseks on võetud vähemalt 55 koha saavutamise tõenäosus. Kuigi riigikogu enamuseks piisab 51 kohta, on see praktikas liiga väike arv kohti, et stabiilselt valitseda. Õhkõrn enamus muudab koalitsiooni haavatavaks haigestumiste, ülejooksmiste või ka reisimiste suhtes.