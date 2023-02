VIDEO | Jüri Ratase soovitus järgmisele riigikogu koosseisule: vähem räuskamist ja solvamist

Peaminister Kaja Kallas on öelnud, et Reformierakond EKREga koalitsiooni ei moodusta. Muud variandid on mõeldavad. Keskerakonnal aga sellist nn punast joont pole. „Keskerakond on valmis kõigiga koostööd tegema, keda valitakse riigikogusse,“ sõnas Ratas.