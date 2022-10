Mart Helme venekeelsele ERRile: EKRE ei ole Ukraina ega Venemaa poolt

Helme rääkis venekeelse ERRi otsesaates erakonna üha tõusvast reitingust, sh muukeelse elanikkonna seas. Viimase avaliku arvamuse küsitluse järgi toetab aina enam muukeelseid valijaid Keskerakonna asemel EKREt.

Helme hinnangul ei pea põhjuseid kaugelt otsima - nimelt on EKRE võtnud Ukraina sõja osas neutraalse positsiooni. „Meie seisukoht parimast väljapääsust on rahuleping. Nii raske kui see mõlemale osapoolele ka poleks, vähemalt inimesed ei hukku,“ lausus Helme. „Me ei ole Venemaa ega Ukraina poolt, me oleme rahu poolt.“

Helme märkis veel, et Reformierakond tahab teha Eestist „Põhja-Korea - riigi, kus kõik tunnevad valitsuse ees mingit hirmu“. Tema sõnul ei ole ka kallites energiahindades süüdi mitte Ukrainat rünnanud ja energiakandjaid relvana tarvitav Venemaa, vaid hoopis Eesti valitsus. „Kõik sõltub Eesti valitsusest – mitte Putinist, mitte von der Leyenist, vaid ainult Eesti valitsusest,“ kuulutas Helme.

Helmede retoorika on pälvinud ka Kremli propagandistide tähelepanu. Hiljuti kiitis erakonna esimeest Martin Helmet Venemaa ühe suurima propagandakanali Rossija 1 saade „60 minutit“. „Eesti endine rahandusminister, ehk siis mitte tegevpoliitik, vaid see, kes läks pensionile ja sai alles siis kõigest aru, ütles, et Putin ei ole Euroopa hädades süüdi,“ rõõmustas saatejuht Olga Skabejeva.

Martin Helme ise ütles, et tema idanaabrite telekanaleid ei vaata. Ta aga lisas, et tegelik julgeolekuoht Eestile on peaminister Kaja Kallas, kes laseb riiki Ukraina põgenikke. Viimases näeb Helme muu seas viienda kolonni siia importimist.