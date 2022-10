VIDEO | Helme Vene propagandistide kiitusest: tulge maa peale tagasi. Tegelik julgeolekuoht on siiski Kaja Kallas

Helme ütles Delfile, et tema ei tea, miks ta Vene propagandistidelt EKRE meeleavaldusel peetud kõne eest kiita sai. „Oma kõnes ma loomulikult Putinit ei kaitsnud,“ kinnitas ta. „Ma juhtisin vaid tähelepanu, et see on Reformierakond, kes paneb kinni meie oma elektritootmist.“