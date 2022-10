VIDEO | Vene riigitelevisioon kiitis Martin Helmet: lõpuks ütles keegi välja, et Putin pole Euroopa hädades süüdi

Vabaduse väljakult kajas see sõnum tänaseks Punasele väljakule: Venemaa riigitelevisiooni Rossija 1 tänaõhtune saade „60 minutit“ tegi kõnest minutipikkuse lõigu, kus üks maailma tuntumaid Vene propagandiste Olga Skabejeva kandis ette järgmise tiraadi: „Eestis astuti esimest korda, ilmselt kogemata välja Venemaa presidendi eest, nimetati Euroopa Liidu energiakriisi tõelised süüdlased. Eesti endine rahandusminister, ehk siis mitte tegevpoliitik, vaid see, kes läks pensionile ja sai alles siis kõigest aru, ütles, et Putin ei ole Euroopa hädades süüdi. Peasüüdlaseks nimetab ta kogu Euroopa tulihingelisemat inimõigusaktivisti ja russofoobi. Me mäletame teda. Proua Ursula von der Leyen. Hariduselt günekoloog.“ Mis puutub siia günekoloogia, propagandist ei täpsustanud.