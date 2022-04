VIDEO | "Väiksem nutab iga asja peale." Azovstali tehase all varjuv pere on oma elu pärast hirmul

"Alguses oli kõike külluses, süüa oli rohkelt," kirjeldab teismeline neiu, kes on juba punkris mõnda aega elanud. Üks ema kirjelab, et ta noorem laps nutab ja ehmub kõigest. "Ta võpatab ja väriseb ka magades. Vanemal lapsel hakkab tulema depressioon." Inimesed punkris räägivad, et igatsevad rahulikku elu, ent hetkel käib just nende peakohal oleva metallitehase pommitamine. Loe selle kohta rohkem siit!