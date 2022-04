Azovi polk: Azovstali tehas hävis Vene pommirünnakus, inimesed on rusude all lõksus

Palamari sõnul visati tehasele "ülivõimsaid pomme" ning palju inimesi on jätkuvalt rusude all.

"Me võitleme, kasutame igat padrunit, mis meil alles on. Kutsume üles saatma abivägesid, et päästa tsiviilelanikke ja haavatuid ning viia ära surnukehi," ütles Palamar.

Ukraina ametnike ja sõjaväekomandöride teatel on olukord Azovstalis äärmiselt keeruline, kuna kahaneva varuga terasetehase keldrites varjuvad ka sajad tsiviilisikud ja pideva rünnaku all olevad kaitsjad.

Helisalvestis

Ukraina julgeolekuteenistus avaldas teisipäeval helisalvestise pealt kuulatud Vene Rostovi maismaaüksuse komandöri vestlusest, mis tõestab väidetavalt, et okupandid plaanivad Azovstali tehase täielikult maatasa teha.

"Ootame Venemaalt üllatusi... Öeldi, et tasandage kõik maaga," räägib Azovstalist nelja kilomeetri kaugusel paikneva Vene üksuse komandör.