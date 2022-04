Mart Helme seostas Ukraina sõjapõgenikke prostitutsiooni ja HI-viiruse tagasitulekuga. Ratas: õudne ja tülgastav!

"Mul on üks poeg arst, suhtlen arstidega. Arstid ütlevad, et see tervishoiupilt on kohutav. HIV tuleb tagasi. Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mille kohta me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla," rääkis Helme kolmapäeval kõnepuldist. "Ei, nad tulevad meile tagasi, sest kümned tuhanded inimesed tulevad ja toovad nad meile siia."

"Need naised, noored naised, me ei tea, mida nad siin tegema hakkavad," jätkas Helme. "Võib-olla sajad tuhanded naised nendest hakkavad prostitutsiooniga tegelema. Kes võtab mürki ja ütleb, et see nii ei lähe?"

Helme sõnavõtu mõistsid päeva peale avalikult hukka mitmed poliitikud. Riigikogu esimees Jüri Ratas nimetas ühismeedias Helme sõnavõttu tülgastavaks.

"Austus ja lugupidamine naiste vastu, sõltumata nende rahvusest, peaks olema iseenesestmõistetav igale mehele. Mart Helme tänane sõnavõtt Riigikogus on täielik vastand nendele väärtustele," rääkis Ratas. "Mind hämmastab, kuidas olukorras, kui loeme igapäevaselt uudiseid naistevastasest vägivallast Ukrainas, jõhkratest vägistamistest, süüdistab ta, justkui sõjapõgenikest naised tooksid Eestisse nakkushaiguseid ja kahtlustab neid prostitutsiooniga tegelema hakkamises."

"Selline avaldus on õudne ja tülgastav," lisas Ratas. "Eriti veel päeval, mil paar tundi enne Mart Helme sõnavõttu kõneles Riigikogu ees Ukraina president Volodõmõr Želenskõi, kes on väljendanud südamlikku tänu Eestile ja Eesti rahvale Ukraina sõjapõgenike aitamise eest."

Sotsiaalkindlustusameti inimkaubandusohvrite nõustaja Triinu Joosep rääkis kolmapäeval Delfile, et prostitutsiooni kasvu pole amet seni sõjapõgenike arvelt täheldanud.