Sotsiaalkindlustusamet: põgenike majutuskohtades on nähtud luusimas kahtlaseid mehi, kes soovivad ukrainlasi tööle värvata

Sõja eest pagenud ukrainlasi ootab välismaal pommidest ja sõjakuritegudest sootuks teistlaadi oht: haavatavate inimeste seas peavad tegusalt jahti inimkaubitsejad.

Säärane mure on jõudnud pagulasvooga ka Eestisse - riigikogu liige Martin Helme väljendas täna parlamendis murenoote asjaolu üle, et Ukraina sõjapõgenikud võivad Eestis prostitutsiooniga tegelema hakata.

Kuigi seni pole Eestis ukrainlaste seas vohavast inimkaubandusest märke ilmnenud (olgu siis jutt prostitutsioonist või muust inimkaubanduse vormist), on kurb tõsiasi siiski see, et esimesed sammud on selle suunas astutud: haavatavatele ukrainlastele peetakse inimkaubitsejate poolt erinevatel viisidel jahti.

Lihtsa raha peibutus

Inimkaubandusohvrite nõustaja Triinu Joosep nentis Delfile, et ukrainlaste majutuspaikade läheduses on mitmetel juhtudel märgatud “kahtlaseid mehi”, kes käivad sõja eest pagenutele tööd pakkumas.

“Kasutatakse ära nende inimeste haavatavat olekut,” sõnas Joosep. “Võimalik, et lihtsa raha teenimise eesmärgil pakutakse ukrainlannadele tööd, misjärel satuvad nad kogemata valesse keskkonda ja valede inimeste kätte.”

Politsei on alustanud sel põhjusel majutuspaikades ka kontrollreide. Ohjad on oma kätte mõneti võtnud ka majutusasutused ise - peamiselt neid minema ajades või siis ka vastavatele ametkondadele infot jagades. Vahepeal on tulnud seintelt eemaldada ka kahtlase väärtusega n-ö “töökuulutusi”.

Kui keegi kuskil midagi säärast märkab, siis palun andke teada. Triinu Joosep

“Meie mure on see, kuidas neid kaitsta,” sõnas Joosep. “Ühiskonda tuleks teavitada sellest, kui haavatavad sõjapõgenikud on. Kui lihtne on neid ära kasutada. Kui keegi kuskil midagi säärast märkab, siis palun andke teada - sõjapõgenikud ei pruugi osata võõral maal enda eest seista.”

Prostitutsiooni kasvu pole seni sõjapõgenike arvelt sotsiaalkindlustusamet Joosepi sõnutsi täheldatud.

Sotsiaalkindlustusamet on ennetuse nimel võtnud inimkaubanduse teemaks ka sõjapõgenikele tehtavates infotundides. Siiski ei pruugi sellest Joosepi sõnutsi piisata.