Liina Kersna maskikohustuse kaotamisest: Eestis on sadu koole, kus ei ole maski kandmine enam oluline

"Ma ei ole teadusnõukoja hinnangut veel näinud, aga professor Maimets on öelnud, et kui me kollasesse stsenaariumisse jõuame, siis võiks maskikohustuse ära kaotada. Kui oleme selles ja ettepanek kohustus kaotada tehakse, siis mina isiklikult seda toetan," ütles Kersna.

Kersna sõnul on nakatumise languses positiivseid märke näha. "Kui vaatan koolide kiirtestide tulemusi, siis eelmine nädal tuvastasime üle 1200 positiivse. Numbrid on oluliselt väiksemad kui varasemalt, kui oli omikroni hari, siis oli üle 5000 positiivse," ütles Kersna. Tema arvates võiks siiski aprillis jätkata koolides kiirtestimist vähemalt ühel korral nädalas. "Tuleb meeles pidada, et viirus ise ei ole kuhugi kadunud," ütles ta.

Maski kandmise osas aga peaks Kersna arvates vaatama koole juhtumipõhiselt. Kuigi koolides ei ole maski kandmine kohustuslik ka praegu, vaid pigem rangelt soovituslik. "Osades koolides on rohkem nakatumist, nendes soovitame endiselt kanda maski, aga meil on sadu koole, kus ei ole üldse positiivseid teste tuvastatud. Nendes koolides võib rahulikuma südamega maski kandmisesse suhtuda," ütles Kersna.

Kui valitsus peaks nüüd maskikandmise kohustus reedest siseriiklikult kaotama, siis Kernsa arvates ei ole koolides oodata kiiret nakatumise kasvu. "Kui jätkame kiirtestimist ja nad on harjunud muid ennetavaid meetmeid kasutama, siis ma ei usu, et näeme vastu kevadet-suve suuremat kasvu," ütles Kerna. Ta lisas, et haridusministeerium hoiab endiselt koolidel silma peal ning küsib iga nädal tagasisidet nakatumiste kohta.

Seni on koolides Kersna sõnul maski kandmisesse väga kohusetundlikult suhtutud. "Täna on ohutunnetus madalam ehk ma usun, et koolides kantakse vähem maske," ütles Kersna. Eelmisel nädalal oli Eestis 238 kooli, kus ei tuvastatud ühtegi positiivset kiirtesti. Kersna sõnul ei ole nendes koolides oluline, et lapsed maski kannaks.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles esmaspäeval, et teeb neljapäeval valitsusele ettepaneku kaotada maskikandmise kohustus reedest.