Tanel Kiik teeb valitsusele ettepaneku kaotada reedest maskikohustus

Kiige sõnul on teadusnõukoda viidanud, et kui jõuame kollase ohustsenaariumini, võiks kohustuse soovitusega asendada. "Riskimaatriksis oleme nakatumiste arvuga nädala jagu juba kollasel tasemel, haiglaraviga veel mitte, aga liigume selles suunas. Aeg on selleks otsuseks küps," lausus Kiik.