Politseijuht Elmar Vaher: võidupühamarsside tühistamine sõltub valitsuse otsustest

Mida politsei- ja piirivalveametis (PPA) 9. mai arutelude taustal arvatakse?

PPA juht Elmar Vaher märkis Delfile, et täpsem seisukoht on alles kujundamisel.

"Oleme teadlikud, et korraldajad on selle avaliku koosoleku registreerinud. Nad tegid seda juba üsna ammu," märkis Vaher. "Täpse seisukoha ja taktika, kuidas me käitume nende sündmuste puhul, kujundame aga alles lähitulevikus. Meie töö eeldab täieliku informatsiooni olemasolu - olemegi parasjagu seda infot alles kogumas."

Millisest infost jutt käib?

Vaher märkis, et 9. mai ja surematu polgu marsi taustal on tarvis lähtuda nii Eesti seadus- kui õigusruumist - suuresti on rõhk nimelt sellel, kas lähitulevikus on sellel paraadil kasutatav sümboolika lubatud või mitte. See sõltub aga valitsuse otsusest.

"Sellest tulenevalt otsustab politsei ka oma taktika, kuidas käituda nii nendega, kes tulevad meelt avalda või nendega, kes tulevad näiteks raskest situatsioonist Ukrainas n-ö vastumeelt avaldama. Politsei on valmis valitsuse korraldustele vastavalt ka reageerima," märkis Vaher. Midagi täpsemat ta öelda ei soovinud. "Me ei spekuleeri, vaid töötame."

Millal 9. mai sündmuste suhtes arenguid oodata on?

Vaher ei osanud täpset ajaraamistikku esitleda. Ta märkis, et 9. maini on veel kuhjaga aega - on palju, mis võib vahepeal muutuda.

Riigikogu arutab Georgi lindi kandmise karistamist

Riigikogus on arutlusel Ukraina-vastast sõda toetava sümboolika kasutamise karistamine - nii opositsiooni- kui ka koalitsioonipoliitikud leiavad, et sümboolika tuleks sõjapropaganda elemendina seadusesse kirjutada.

Karistusseadustik näeb praegu sõjapropaganda tegemise eest ette kuni kolmeaastase vangistuse. Eelnõu järgi tuleks sellele lisada punkt, mis puudutab sümboolikat, mille kasutamisega avaldatakse toetust Venemaa agressioonisõjale Ukrainas. Seaduseelnõus täpsetest sümbolitest juttu pole.

Varasematel aastatel on Georgi linte Tallinna linnapildis rohkelt näha olnud 9. mail.