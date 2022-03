Lätis on tekkimas konsensus 9. mai ürituste keelamiseks. Meelis Kubits: Eesti võib teha vaikimisega fataalse vea

"Vene ja Ukraina sõdurid võitlesid kunagi natsismi vastu, nüüd aga ründasid venelased ukrainlasi, nii et sel aastal ei saa mingist tähistamisest juttugi olla. Me ei saa lubada Putinil, Kremlil varastada mälestusi ja kuupäevi, me lihtsalt ei saa seda lubada," ütles Ušakov.

Ta märkis, et soovitab "9. mai õhtul viia langenute mälestuseks kalmistutele lilli ja süüdata akendel küünlad", kuid lisas, et kutsub siiski ka üles lubama tavakodanikel lillede asetamist Võidu pargi monumendi juurde. Ušakovi sõnul suurendaks selle täielik keelamine ühiskonnas ainult pingeid ja julgeolekuriske.

Läti politseijuht Armands Ruks ütles neljapäeval, et ehkki 9. mai kogunemisi ei saa iseenesest käsitleda kurjusena, siis inimesed, kes kavatsevad tänavu sellistele üritustele minna, peavad mõistma, et seda vaadatakse toetusavaldusena Venemaale ja selle agressioonile. "Igaüks, kes hoolib, peab mõistma, et [9. mai üritustele] minnes toetatakse agressorit," ütles Ruks.

Temaga oli ühel meelel ka riigi president Egils Levits. "9. mai on agressorriigi Venemaa püha. See ei ole Läti riigi pidupäev. Selle tähistamine tähendaks rahvusvahelist solvangut, mida ei peaks lubama," ütles Levits. "Läti mälestab teise maailmasõja ohvreid 8. mail nagu tehakse ka mujal Euroopas."

Riia tänane linnapea Mārtiņš Stakis teatas sel nädalal omakorda, et ei toeta 9. mai kogunemisi ja kutsub linnavalitsust üles nendeks avalikku luba mitte andma.

Meelis Kubits: 9. mai üritused tuleb tühistada ka Eestis

Ušakovi sõnu märkas ka Kultuuripartnerluse sihtasutuse juht Meelis Kubits. Tema hinnangul on Läti praeguses kriisis palju resoluutsem kui Eesti ning nüüd on aeg ka siinsetel võimudel tegutseda.