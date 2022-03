Tallinna fraktsioonides on tekkimas üksmeel: 9. mai üritusi ei peaks tänavu lubama

"Igasugused provokatsioonid ei ole head ei ühelt ega teiselt poolt," leidis Tallinna keskfraktsiooni esimees. "Ühismeedias jäi mulle silma, et keegi kutsus sinna (Pronkssõduri juurde -toim) minema Ukraina lippudega. Ma arvan, et see ei ole ka see koht. Me ei peaks provotseerima mingit kähmlust ega halba juhust. Keegi saab ja keegi ei saa sellest aru, aga ma arvan, et mida vähem on rahvakogunemisi, kus võivad tekkida provokatsioonid, seda parem."