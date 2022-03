Siseminister Kristian Jaani: Putini režiimi valeinfoga tahetakse meid lõhestada ja vähendada meie kõigi turvatunnet

"Peame meeles, et Ukrainas toimuv on Putini sõda, mitte vene rahva oma. Eestis elab mitmest rahvustest inimesi, kellele kõigile on Putin oma sõjaga kannatusi põhjustanud. Me oleme kõik Eesti ühiskond – oleme siin koos eestlaste, venelaste, ukrainlaste ja paljude teiste rahvustega. Kõik need mitme rahvuse esindajad, kes Eestis elavad, on meie inimesed," toonitas minister Jaani.