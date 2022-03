Venemaa hoiatas Balti riike "Venemaa-vastase psühhoosi" tagajärgede eest

„Hoiatame Vilniust, Riiat ja Tallinnat vastutuse eest nende vallandatud Vene-vastase psühhoosi tagajärgede eest. Nõuame nende riikide pädevatelt asutustelt viivitamatute meetmete kasutusele võtmist Venemaa diplomaatiliste ja konsulaaresinduste ning nende töötajate kaitseks," teatas Zahharova.

Tema sõnul on Balti riikide juhtide väljaütlemised täis mitte ainult "koopalaadset russofoobiat", vaid ka solvavaid rünnakuid Venemaa, selle juhtkonna ja rahva vastu. "Venemaa vastu jõu kasutamiseks tehakse äärmiselt ohtlikke üleskutseid. Venemaa president Vladimir Putin on sel teemal juba üsna selgelt sõna võtnud. Loodame, et tema sõnad jahutavad "kuumi päid"," märkis Zahharova.

Ühtlasi väitis diplomaat, et Lätis, Leedus ja Eestis jätkub "bakhanaal (metsik joomapidu, orgia -toim) Venemaa välisesinduste ümber".

"Tänane olukord on äärmiselt murettekitav. Viimastel päevadel on meie diplomaatilised esindused korduvalt saanud kõnesid erinevat laadi ähvardustega, samuti fikseerime sagedasemaid huligaanseid tegusid, sh saatkondade vahetus läheduses toimunud miitingute ajal, nende riikide ajakirjanike avalikke üleskutseid asuda meie diplomaatiliste esinduste "piiramisele". Taolised aktsioonid on tegelikult juba alanud Venemaa Vilniuse saatkonna ümber," ütles välisministeeriumi esindaja.

Zahharova väitis ka, et Leedu pealinnas rünnati Venemaa diplomaati, kasutades selleks füüsilist jõudu, suursaadikule üritati survet avaldada. "Meie esindused on vastavad noodid juba saatnud, kuid Balti võimude meetmed Venemaa välisinstitutsioonide kaitseks on selgelt ebapiisavad. Me kahtlustame, et sellist ülesannet pole püstitatud," lisas ta.

Zahharova hoiatas, et Venemaa jälgib tähelepanelikult, et tänasel päeval lokkav russofoobia ei tooks kaasa Balti riikide venekeelse elanikkonna massilist tagakiusamist. "Me loodame, et meie muresid võetakse kuulda," sõnas ta.