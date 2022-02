Pagulasabi olukorrast Ukraina-Poola piiril: inimesed ootavad ületamist päevade kaupa

"Seal, kus meie bussid neid ootavad, sinna nad tilguvad aeglaselt," ütles Lindpere. Piiri suunas alustasid paar päeva tagasi sõitu ka neli rongi, millest kohale on jõudnud vaid üks. "Need kolm seisavad kuskil, aga nende peal on naised ja lapsed, kelle olukord aina halveneb."

Lindpere sõnul on Eesti pagulasabi kohati täielikus infosulus ning ei tea täpselt, milline olukord piiril parasjagu on. "Vast Ukraina piirivalve kontrollib kõiki sõidukeid väga põhjalikult, et 18-60-aastased mehed ei ületaks piiri ja läheksid võitlema," ütles ta.

Piiril viibivate inimeste murede kohta on samuti väga vähe infot õnnestunud kätte saada, ütles Lindpere. "Me teame, et seal on ääretult palju inimesi, aga mis nende olukord on, kas neil süüa on, seda infot ei saagi välja sealt."

Lindpere sõnul proovitakse praegu pagulasabi bussi Ukrainasse sisse saada, et saaks inimestele vähemalt abitarbeid viia - näiteks süüa, tekke, meditsiinitarvikuid. Kuid praegu ei ole kindlustatud, et buss Ukrainast tagasi välja saaks, mis tekitaks probleeme juurde.

"Ilmselt suurimad mured on praegu see, et inimestel on külm, nälg, nad on magamata, ootavad tee ääres oma väikeste lastega," ütles Lindpere. Ta ütles, et ei kujuta ette kui kaua mõni inimene on piiri ääres oodanud. "Kumbagi pidi ei liigu keegi praegu," ütles Lindpere ning lisas, et osad inimesed on minimaalselt 34 tundi oodanud, kuid enamasti oodatakse päevade kaupa.

Need inimesed, kes rongiga piirile sõitsid, pidid ka kogu oma pagasi maha jätma, et rongi mahuks võimalikult palju inimesi.

"Ootame kolme rongi veel piiri äärde. Need on lahkunud, aga pole kohale jõudnud," ütles Lindpere.

ÜRO teatel on alates Vene invasiooni algusest põgenenud Ukrainast üle 150 000 inimese. Üheks tihedama liiklusega paigaks on Medyka-Šehini piiripunkt, mida pühapäeva hommikul üritab ületada umbes 1000 inimest jalgsi, raporteerib Delfi ajakirjanik Roman Starapopov piiripunktist. Inimesed seisavad järjekorras päevi.

Piiril viibivad inimesed ütlevad, et on oodanud järjekorras päevi, paljud magavad otse asfaldil. Liiklusummikute kiuste auto või bussiga siia tulnud inimestel on lihtsam, kuna sõidukid läbivad kontrolli kiiremini.