VIDEO | Delfi reporter Ukraina-Poola piiripunktis: ummikute tõttu tulevad põgenikud jala, üks pere on kõndinud kolm päeva

Medyka-Šehini piiripinkt asub Lvivist 83 kilomeetri kaugusel. Liiklusummikute tõttu võtab selle distantsi läbimine nüüd 8-9 tundi. Paljud on sunnitud autod tee äärde jätma ja kõnnivad koos laste ja pagasiga kümneid kilomeetreid.

Autoga tulnud Irina ütleb, et inimesed varisevad teel väsimusest kokku. 200 kilomeetri kauguselt koos lastega Ivano-Frankivskist tulles võttis sõit kolm päeva.

“Jala tulijate jaoks on olukord täiesti kohutav, kuna ilm on väga külm,” räägib Irina. “Inimestele ei organiseerita mingit abi ja nad kõnnivad 18-20 kilomeetrit. Võtsime peale naise koos tütrega, kes olid kõndinud 40 kilomeetrit. Eile paluti meil peale võtta naine tütrega, kes kukkus kokku. Tüdruk sõltub insuliinist.”

Kaks teismelist last piirile toonud Maksim räägib, et autoga tulek oli võimatu. “Nii et viimased 25 kilomeetrit kõndisime koos kohvritega siia,” räägib Maksim. Mees ise piiri ületama ei hakka, kuna 18-60-aastaseid mehi läbi ei lasta.