Erukindral Ants Laaneots arvab, et lähiajal venelased Ukrainale kallale ei tungi: nad said aru, et saaksid NATO-lt kõvasti peksa

Erukindralist parlamendiliige Ants Laaneots (Reformierakond) tõlgendas venelaste kommunikeeritud käigust, et Vene armee kallaletungi Ukrainale lähiajal ei tule.

"See tähendab, et suurt sõda ei tule," märkis Laaneots Delfile. "Venelased said aru, et NATO-ga pole praegu mõtet rinnutsi kokku minna - saaksid kõvasti peksa neilt."

Kuid kui mitte praegu, siis kas tulevikus?

"Raske ennustada," tõdes Laaneots - nagu pea kõik teisedki, kes üritavad Putini käike ette arvata.

Siinkohal tõi ta välja asjaolu, et vanuse ja terviseprobleemidega rinda pistev Vladimir Putin ei ole suutnud ellu viia oma elu suurimat unistust: saada maailmavalitsejaks. Seni pole Venemaa USA-d troonilt lükanud - seega, mine sa tea, ehk on Putinil veel varuks trump taskust, et oma "mõõtmatut ambitsiooni" ellu viia.

Donetski ja Luhanski küsimus

Kuidas käib Venemaa kaitseministeeriumi öelduga kokku aga Vene riigiduumas heaks kiidetud viivitamatu pöördumine president Putini suunas, milles nõutakse Donetski ja Luganski rahvavabariikide tunnustamist?

Laaneots ei teadnud siinkohal selget stsenaariumit välja käia, kuid tal pole siiski usku, et see praeguste arengute taustal läbi läheks. "Ootame, mida Putin välja mõtleb," märkis erukindral. "Arvan, et sellest ei tuleks niikuinii midagi välja."

Hetkeseisuga näeb Laaneots rahvusvahelisel tasandil valgusena tunneli lõpus mingisugusegi rahumeelse lahenduse võimalikkust.

Ooterežiim

USA suursaadik NATO juures - Julianne Smith - märkis täna, et hetkeseisuga on veel vara öelda, kas Vene Föderatsiooni väljendatu rakendub ka praktikas või mitte.

"Meil on vaja oodata ja näha," tõdes ta. Ajaraamistiku võtmes pidas ta arengute hindamisel silmas tarvilikuks vähemalt paari päeva pikkust perioodi.

Smith tuletas venelaste väljendatu taustal meelde, et Venemaa on varemgi sedastanud justkui rahu pooldavaid seisukohti, kuid praktikas polda neid praktiseeritud.

