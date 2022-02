Roheliste juht Züleyxa Izmailova astus koduerakonnast välja. Põhjus ebaselge

Izmailova ütles Delfile, et on hetkel haige ega soovi lahkumist kommenteerida. Ta kinnitas, et haiguse tõttu ta erakonnast ei lahkunud, lisades, et jagab selgitusi paari päeva pärast, kui tunneb end loodetavasti paremini.

Varem koos Izmailova erakonda juhtinud Kaspar Kurve tunnistas Delfile, et talle tuli naise erakonnast lahkumine üllatusena. "Ma teadsin, et ta juhiks ei taha enam kandideerida, aga see, et ta erakonnast suisa välja plaanib astuda, tuli mulle küll üllatusena," ütles Kurve.

Izmailova saatis mehe sõnul mõne päeva eest erakonnaliikmetele pika kirja, milles teatas lahkumisest. "Ma täpselt ei tea, mis põhjustel ta lahkus, aga eks see töökoormus on tal äärmiselt suur olnud seoses Rohelistega. Ma ei oska öelda, kas ka perekond on tal selle tõttu kannatanud. Üks prioriteete on tal ühtlasi ülikooli lõpetamine," rääkis Kurve.

Izmailova astus Roheliste erakonda 2015. aasta märtsis ning valiti partei juhiks kaks aastat hiljem. Tema liikmelisus lõppes tänavu 10. veebruaril. Alates 2017. aasta novembrist kuni 2019. aasta aprillini oli ta Tallinna abilinnapea.

Uus esimees valitakse erakonna üldkogul viie päeva pärast.

Hiljuti Delfile poliitmaastikul valitsevat olukorda kommenteerinud politoloog Martin Mölder hindas roheliste lootusi tulevastel valimistel pea olematuteks. „Nende toetus on olnud pikalt paari protsendi kandis ja selleks, et nad sealt välja tuleks, on vaja tohutut pingutust, mis algab sellest, et neil on vaja tõsiseltvõetavaid kandidaate,” märkis Mölder. „Märke, et nad organisatsioonina selle poole liiguksid, ei ole ning mina küll ei näe, et nad suudaks üle künnise pääseda.”