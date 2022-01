Jüri Ratas ja Kaja Kallas leidsid ühise keele, kuid kui kauaks? Teadur Martin Mölder: see ei ole märk hästi toimivast valitsusest

Vaidlused kahe valitsuspartei vahel olid sedavõrd tulised, et ähvardasid päädida koalitsiooni lagunemisega. Valitsuse juhtivpartei Reformierakonna meelest piisanuks ennekõike juba kehtivatest meetmetest, Keskerakond nõudis aga täiendavat ja oluliselt laiapõhjalisemat toetuspaketti. Kõlasid seisukohad, et kui kokkuleppeni ei jõuta, on koalitsiooni jätkamine ohus. Jüri Ratas rääkis muu seas "ajaaknast, mis hakkab sulguma". Veel eile õhtulgi valitses ebakindlus, kas kompromissini ikka suudetakse jõuda.

Täna see viimaks saavutati. Osapooled tõdevad, et see ei ole nende jaoks ideaalne lahendus, ent rahuldab siiski mõlemat. "Kas see on piisav, seda võib hinnata erinevate nurkade alt, kuid seda on kindlasti rohkem kui täna," ütles Ratas Delfile.

Milliseid järeldusi võib aga teha võimuerakondade omavahelisest teravast vastasseisust? Kes tuli poliitlahingust välja võitjana? Ja kas tänase valitsuse tervis on piisavalt hea, et see suudaks püsida järgmiste valimisteni veidi enam kui aasta pärast? Uurisime seda kõike Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika teadurilt Martin Mölderilt.