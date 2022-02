Valge Maja: USA kodanikel ei tasu sõjalist evakuatsiooni oodata

Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan andis reedel mõista, et Venemaa on valmis Ukrainat ründama. Sullivani hinnangul võib rünnak toimuda igal hetkel, ka enne Pekingi Olümpiamängude lõppu, vahendab Reuters. Olümpiamängud lõppevad 20. veebruaril.

Sullivani sõnul saaks Venemaa rünnak Ukrainale tõenäoliselt alguse tsiviilohvriterohkeist õhu -ja raketirünnakutest.

Sullivan lisas, et kõik Ukrainas viibivad ameeriklased peaksid riigist 48 tunni jooksul lahkuma. Ta hoiatas aga, et sõjaväelist evakuatsiooni ei tasu ameeriklastel Venemaa sissetungi korral oodata.

Sama sõnumi edastas eile USA president Joe Biden, sõnades et USA kodanike sõjaväeline evakuatsioon Ukrainast tooks kaasa maailmasõja. Biden ütles, et kuna Venemaa armee on üks maailma võimsaimad, võib olukord Ukrainas "kiirelt hulluks minna".

Saksa meediaväljaanne Der Spiegel kirjutas reedel, et CIA-lt saadud info kohaselt valmistub Venemaa Ukrainasse sisse tungima tuleva nädala kolmapäeval. Väljaande sõnul vastaks see ka erinevate julgeolekuteenistuste pikaajalisele kartusele, et rünnak toimub veebruari keskpaigas.

Viimaste päevade jooksul on mitmed riigid kutsunud oma Ukrainas viibivaid kodanikke üles riigist lahkuma ja teinud hoiatusi Ukrainasse reisimisel. Lisaks USAle on seda teinud Eesti, Läti, Norra, Suurbritannia, Jaapan, Austraalia ja Holland. Iisrael andis teada, et evakueerib riigist saatkonnatöötajate lähedased. Venemaa uudisteagentuur Ria Novosti teatas täna, et Venemaa on asunud Ukrainast koju tooma oma diplomaate.